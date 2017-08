شائقین کی بے چینی میں اور اضافہ ،عامر خان کی نئی فلم ”سیکرٹ سپر اسٹار“ کا پہلا ٹریلر جاری

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فلم انڈسٹری کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی نئی فلم ”سیکرٹ سپراسٹار“ کا ان کے مداحوں کو بے صبری سے انتظار ہے اور اب عامر خان نے اس کا پہلا ٹریلر جاری کرکے ان کی بے چینی کو اور بڑھادیا ہے۔

عامر خان کی جانب سے سیکرٹ سپر اسٹار کا 2 منٹ 45 سیکنڈز دورانیے کا پہلا ٹریلر جاری کردیا گیا ہے جس میں عامر خان کو بطور میوزک ڈائریکٹر اور سپر ہٹ فلم دنگل میں ان کی بیٹی کا کردار ادا کرنے والی زائرہ وسیم کو گلوکارہ کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔

Here it is. Tell me what you think. #SecretSuperstarTrailer Love. a. https://t.co/1recwfop1f



فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو میوزک کی دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتی ہے تاہم اس کے والد اس کے سخت مخالف ہوتے ہیں جس کے بعد وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے دیگر طریقے آزماتی ہے اور اپنے گانوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرنا شروع کردیتی ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر عامر خان نے فلم کا نیا پوسٹر بھی جاری کیا۔ فلم سیکرٹ سپر اسٹار عامر خان پروڈکشنز کے بینر تلے بنائی گئی ہے جو رواں برس دیوالی پر ریلیز کی جائے گی جب کہ اس کے ہدایتکار ادویت چوہان ہیں، اس سے قبل اپریل میں فلم کا پہلا ٹیزر جاری کیا گیا تھا جسے شائقین نے بے انتہا پسند کیا تھا۔

Hey guys, the Secret Superstar trailer will be out at 6.30/45 pm today. Here is the poster of the film. Love. a. pic.twitter.com/zNCSIbjzdq