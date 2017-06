اداکارہ ثروت گیلانی کے ہاں بیٹے کی پیدائش

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکارہ ثروت گیلانی کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش نے گھر میں خوشیاں بکھیر دیں ، ادکارہ نے بیٹے کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں۔

دنیا نیوز کے مطابق اداکارہ ثروت گیلانی کے ہاں گرشتہ روز مقامی ہسپتال میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ، ماڈل و اداکارہ نے اپنے بیٹے کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں ، جس میں انہیں اپنے بیٹے اور خاوند کیساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔

Congratulations Sarwat Gillani & Fahad Mirza on being blessed with a baby boy!#sarwatgillani #mohibmirza

