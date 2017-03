بالی ووڈ ہدایتکار مہیش بھٹ کو 50 لاکھ روپے بھتے کی کال،عالیہ بھٹ کو قتل کرنے کی دھمکی

اترپردیش(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی فلموں کے ہدایتکار مہیش بھٹ کو بھتہ خوروں کی جانب سے 50 لاکھ روپے بھتہ دینے اور عالیہ بھٹ کوجان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔مہیش بھٹ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہاکہ بھتہ خوروں کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر ”میں نے 50 لاکھ روپے نہ دیئے تو بھتہ خور میری بیٹی عالیہ بھٹ اور میری بیوی سونی رزدان کو کو قتل کردیں گے“۔

بعدازاں ممبئی پولیس کی جانب سے فوری طور پر کارروائی کی گئی اور اتر پردیش سے 24 سالہ مبینہ بھتہ خور کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔معروف ہدایتکار مہیش بھٹ نے ممبئی پولیس اور انسداد اغواءکار سیل کو اس مسئلے کے بارے شکایت کی تھی جس کے بعد ابتدائی تفتیش میں یہ پتہ لگایا گیا کہ دھمکی کی کال اتر پردیش سے کی گئی تھی۔مہیش بھٹ نے ٹوئٹر پر” پولیس سے مدد مانگتے ہوئے پیغام جاری کیا کہ میرے خاندان کو بھتہ خوروں کی جانب سے قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور میری ممبئی اور اترپردیش پولیس سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے میں میری مدد کی جائے“۔

A bolt from the blue in the form of an extortion call & threat to my family was nipped in the bud by the MH & UP police in tandem.Gratitude!