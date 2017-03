”انہوں نے مجھ سے کہا ہم باہر مل سکتے ہیں؟کسی اور کام کیلئے۔۔۔نہیں کسی اور چیز کیلئے“بھارتی اداکارہ نے ٹی وی چینل کے عہدیدار کا پول کھول دیا

ممبئی (این این آئی)جنوبی بھارتی فلموں کی اداکارہ ورالکشمی سرتھکمار نے فلمی دنیا میں جنسی تشدد کا موضوع ٹوئٹر پر چھیڑا ہے۔”نیڈز ٹو بی سیڈ“یعنی کہنا ضروری ہے‘ کے عنوان سے لکھے اپنے کے تبصرے میں تمل فلموں میں کام کرنے والی اداکارہ نے ”کاسٹنگ کاؤچ“ کے بارے میں بیان کیا ہے۔انھوں نے حال ہی میں ایک بڑے ٹی وی چینل کے پروگرامنگ ہیڈ کے ساتھ ہوئی اپنی ملاقات کے بارے میں لکھا ہے۔

انھوں نے لکھا ہے کہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ کے آخر میں انھوں نے مجھ سے کہا ہم باہر کب مل سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، کسی اور کام کے لیے؟ انھوں نے کہا، نہیں …… کسی اور چیز کے لیے-یہ پوسٹ وائرل ہو گئی اور کئی ہزار لوگوں نے اسے سوشل میڈیا پر پسند کیا۔ ورالکشمی نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔انھوں نے لکھا کہ میں نے اس انڈسٹری میں اس لیے نہیں آئی کہ میرے ساتھ گوشت کے ایک ٹکڑے جیسا سلوک ہو-ورالکشمی نے بی بی سی ٹرینڈنگ کو بتایا کہ فلم انڈسٹری میں خواتین کاسٹنگ کاؤچ کو تقدیر سمجھ کر قبول کر چکی ہیں -وہ بتاتی ہیں کہ لوگ ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ اس لیے جب میں نے اپنے اس تجربے کے بارے میں لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ فلم انڈسٹری ایسی ہی ہے، آپ یہاں آئی ہی کیوں؟وہ کہتی ہیں کہ لیکن میں اور دیگر اداکارائیں اس انڈسٹری میں اس لیے آئیں کیونکہ ہم اداکاری کے بارے میں پرجوش تھے۔

میں نہیں سمجھتی اگر اداکاری کے بارے میں آپ پرجوش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ سونا پڑے گا۔تاہم انھوں نے اس شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی، لیکن اتنا ضرور کہا کہ یہ واقعہ نمک کے پہاڑ کی ایک چٹکی بھر ہی ہے۔سوشل میڈیا پر ورالکشمی کی کافی لوگ حمایت کر رہے ہیں جس میں ان کی ساتھی اداکارہ روپا منجری بھی شامل ہیں۔

Needs to be said..!! pic.twitter.com/GjJimBIKd3