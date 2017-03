”میرے مرنے کے بعد تمام اثاثے بیٹی شویتا اور ابھیشک بچن کے درمیان تقسیم کردیئے جائیں“امیتابھ بچن

ممبئی(آئی این پی)بالی وڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن نے خواتین کے عالمی دن(8مارچ)سے ایک ہفتے قبل صنفی مساوات جیسے اہم معاملے پر بیان دیا۔انڈین ایکسپریس کے مطابق بگ بی نے ٹویٹر پر ایک تصویر کے ساتھ پیغام درج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ‘میرے مرنے کے بعد میرے تمام اثاثے بیٹی شویتا بچن نندا اور بیٹے ابھیشیک بچن کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں .

انہوں نے ہیش ٹیگ کے ساتھ صنفی مساوات اور ہم سب برابر ہیں بھی لکھا’۔بھارت میں روایتی طور پر والد اپنے بیٹوں کو اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں ،جبکہ عدالت بیٹیوں کو بھی ان کا حق دلوانے میں مدد کرتی ہے لیکن اس سب کے باوجود یہ روایت اسی طرح جا ری ہے۔امیتابھ بچن صنفی مساوات کے بہت بڑے حامی ہیں،وہ رواں سال خواتین پر بننے والی فلم ‘پنک’کے حوالے سے خبروں کی زینت بنے، انہوں نے فلم کی ریلیز سے قبل اپنی نواسی نویا نندا اور پوتی ارادھیا رائے بچن کو خط لکھا جو میڈیا پر بیشتر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا۔

T 2449 - #WeAreEqual .. and #genderequality ... the picture says it all !! pic.twitter.com/QSAsmVx0Jt