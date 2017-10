شاہد آفریدی پر سنگین الزامات لگانے والی بھارتی متنازع اداکارہ عرشی خان اب کیا کرنے جارہی ہیں ؟ایسی خبر آ گئی کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی متنازع ماڈل و اداکار عرشی خان کو بھارت کے انتہائی معروف شو ’بگ باس11 ‘میں بطور رکن شامل کر لیا گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق عرشی خان نے 2015میں شاہد آفریدی پر سنگین الزام عائد کیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ ’انہیں شاہد آفریدی سے محبت ہو گئی ہے ‘۔جس کے باعث عرشی خان پاکستانی میڈیا میں بھی خبروں کی زینت بن گئیں اور اس پر شاہد آفریدی اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اس طرح کی بیوقوفیوں پر بات کرنے کیلئے وقت نہیںہے ۔بگ باس 11میں دیگر اراکین میں حنا خان ،شلپا شندے ،ہیتن تیجوانی اور پریانکا شرما شامل ہیں ۔بگ باس 11کی میزبانی کیلئے بھارتی اداکار سلمان خان ایک قسط کی 11کروڑ روپے بھارتی لیں گے ۔

Aa gayi hai Arshi Khan, #BiggBoss11 ke ghar mein aag lagane! RT if you totally love this bold woman! pic.twitter.com/5aiA9IwmDZ