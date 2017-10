بالی ووڈاداکارہ سوہا علی خان نے بیٹی کا نام رکھ لیا

ممبئی (آن لائن)اداکارہ سوہا علی خان اور ان کے شوہر نے بیٹی پیدا ہونے کے3 بعد نام تو رکھ لیالیکن بیٹی کی تصویر شیئر نہیں کی۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرسوہا علی کے شوہر اداکار کنال کھیمو نے ٹوئٹ کیا کہ انہوں نے بیٹی کا نام’’ انایا نومی کھیمو ‘‘رکھا ہے۔کنال نے ٹوئٹ میں بیٹی کی بہتر صحت سے متعلق بھی آگاہ کیا۔اداکار کی جانب سے اپنے مداحوں کو بیٹی کے نام سے باخبر رکھنے کے لیے کی جانے والی ٹوئٹ پر کئی مداحوں نے تبصرے بھی کیے۔وشال نامی ٹوئٹر ہینڈل سے کنال کھیمو کی بیٹی پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا گیا کہ آپ نے بیٹی کا نام ہندو رکھنے کے لیے نو بال کرائی۔واضح رہے کہبالی ووڈ اداکارہ سوہا علی خان اور کنال کھیمو کے ہاں گزشتہ ماہ 29 ستمبر کو پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔

We have named our daughter Inaaya Naumi Kemmu. Little Inaaya is happy and healthy and she thanks all of you for your love and blessings