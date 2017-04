”سہانا صرف 16 سال کی ہے اور تم۔۔۔“ بھارتی خبر رساں ادارے نے شاہ رخ خان کی بیٹی کی ایسی تصاویر جاری کر دیں کہ صارفین غصے سے آگ بگولہ ہو گئے، آڑے ہاتھوں لے لیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) میڈیا کو ریٹنگ کا ’دورہ‘ کچھ ایسا پڑا ہے کہ اب کوئی بھی خبر دینے سے پہلے صحافتی اقدار کو یکسر نظرانداز کر دیا جاتا ہے صحافت صرف ریٹنگ کے حصول کا ”آلہ کار“ بن کر رہ گئی ہے۔

زیادہ تر خبر رساں ادارے مصالحے دار خبروں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ قارئین اچھی خبروں کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور اگر انہیںکوئی ایسی خبر نظر آ جائے جو اخلاقیات سے عاری ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرنے سے بھی نہیں گھبراتے۔

ایسا ہی کچھ بھارتی خبر رساں ادارے ’انڈیا ٹوڈے‘ کے ساتھ بھی ہوا جس نے شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان کی 20 تصاویر جاری کیں اور ہیڈ لائن کچھ یوں دی کہ ”جمعہ کے دن کو مصالحہ دار بنانے کیلئے سہانا خان کی 20 تصویریں۔“ جیسے ہی یہ آرٹیکل سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوا تو لوگوں کے غم و غصے کی انتہاءنہ رہی اور بھارتی خبر رساں ادارے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کھری کھری سنا دیں۔

ایک صارف نے لکھا کہ ”انڈیا ٹوڈے۔۔۔! اگلی بار جب تم خواتین کے بارے میں کوئی آرٹیکل لکھو تو یہ خبر کو ضرور یاد رکھتا، بے شرمی سے بھرپور صحافت ہے یہ۔۔۔“

@IndiaToday next Time you write an article for women remember floating 20 pics of #Suhanakhan to spice up Friday #Shameless #journalism — Varun Shekhar (@thebloodyhell) April 1, 2017

ایک اور صارف انو پریا لکھتی ہیں کہ ” یہ جان کر بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ انڈیا ٹوڈے کو اپنا جمعہ مصالحے دار بنانے کیلئے ایک نابالغ لڑکی کی تصاویر کی ضرورت ہے۔ سہانا خان نابالغ ہے، اسے گھٹیا خبر کیلئے مت استعمال کرو، قابل نفرت ہے یہ۔۔۔“

It's #shameful 2 knw @IndiaToday needs a teen's picz to spice up Friday. #Suhanakhan z a teen, dnt use hr fr cheap news. Disgusted. — Anu Priya (@anu_priya18) April 1, 2017

ایک اور صارف ٹام بوائے ٹرنز گرل کا کہنا تھا کہ ”انڈیا ٹوڈے یہ کیا بکواس ہے؟ تم ایک 16 سالہ لڑکی کیلئے ایسی لائن استعمال کر رہے ہو، خوفناک، یہ بہت ہی بیمار ذہنیت اور گھٹیا پن ہے، یخ، چھی، تھو۔۔۔“

@IndiaToday what the hell? You use such lines for a 16 yr old? Horrible! #SuhanaKhan. This is sick and cheap! Yuck, Chee, thoo @iamsrk pic.twitter.com/EOUmsuKfmK — TomBoyTurnsGirl (@aakritipatwari) March 31, 2017

Use MDH masala to spice up your Friday, not #SuhanaKhan's photo! @IndiaToday — Narad Mauni (@naradmauni) March 31, 2017

Suhana khan is 16 years old, indiatoday wants you to spice up your Friday by looking at 20 photos of a 16 year old. Brilliant journalism. pic.twitter.com/IED46imDyN — Ankit Jain (@indiantweeter) March 31, 2017

If Modi can be held responsible for his party people talking crap, who should be held responsible for this kind of journalism? pic.twitter.com/s51MrTqIOp — Rahul Raj (@bhak_sala) March 31, 2017