ویناملک نے سوشل میڈیا پر عائشہ گلالئی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ طوفان آگیا، صارفین نے ایسی چیز دکھا دی کہ اداکارہ خود شرم سے پانی پانی ہوگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) رکن اسمبلی عائشہ گلالئی کی طرف سے عمران خان کے کردار پر انگلیاں اٹھانے کے بعد ملا جلا ردعمل دیکھنے کو مل رہاہے ، ایسے میں وینا ملک بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں اور اپنا موقف دینے کیلئے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئیٹر پروینا ملک نے لکھا کہ ’ ایک عورت نے اپناعزت و قار چند روپوں کی خاطر بیچ دیا، یہ پشتون کلچر اور غیرت کے منافی ہے اور ساتھ ہی عائشہ گلالئی کا ہیش ٹیگ استعمال کیا‘۔

A woman sold her Morals n Dignity out for some bucks...its so against Pashtun culture and Ghairat...!!!#AyeshaGulalai