موت کی جھوٹی افواہ ، کنگ خان بھی میدان میں آگئے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان طیارہ حادثے میں اپنی موت کے افواہ کے بعد میدان میں آگئے ۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق شاہ رخ خان نے حادثے سے متعلق ایک دلچسپ ٹوئٹ کے ساتھ اپنی تصویر بھی شیئر کی جس میں وہ بالوں پر ہاتھ پھیر کر حیرانی کا اظہار کررہے ہیں، ٹوئٹ میں شاہ رخ خان نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ طیارہ تباہہونے اورفلم کے سیٹ پر خطرناک حادثے کے باوجود وہ بچ گیا ہوں۔

TGIF! Survived the week inspite of a plane crash, fatal accident on sets & yet another title of Imtiaz Ali film! pic.twitter.com/5W5DtrrupA