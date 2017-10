رنبیر کپور کے ساتھ تصویر سامنے آنے کے بعد شدید تنقید کا نشانہ بننے والی ماہرہ خان خان کی دھواں دار اینٹری لیکن سوشل میڈ یا صارفین نے ایک بار پھر شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی اداکار رنبیر کپور کے ساتھ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کی تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنا یا گیا اور لوگوں نے سوشل میڈ یا پر طرح طرح کی باتیں بنائیں لیکن ماہرہ خان نے خاموشی کے ساتھ تمام تر تنقید کو برداشت کیا اور اس حوالے سے کوئی بھی بیان نہ دیا ،اب ماہرہ خان نے ایک لمبے عرصے بعد سوشل میڈ یا ویب سائٹ ٹوئیٹر پر پیغام دیا ہے ۔

تفصیل کے مطابق تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد بہت سے لوگوں کو ماہرہ خان کی جانب سے وضاحت کا انتظارتھا تاہم انہوں نے اس معاملے پر خاموشی برتی تاہم ایک عرصے سے چپ رہنے والی اداکارہ نے بھی منہ کھول دیا ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر فاریہ نامی لڑکی نے اصرار کرتے ہوئے کہا” ماہرہ خان آپ آجاﺅ یار “اس پیغام پر جواب دیتے ہوئے ماہرہ خان نے کہا صرف اتنا کہا ”آگئی“۔

ماہرہ خان نے رنبیر کپور کے ساتھ تصاویر پر تو کوئی بات نہ کی تاہم ان کی واپسی پر سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا اور صارفین نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا ۔اس موقع پر کچھ صارفین نے ماہرہ خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا یا تو کچھ نے اپنی نیک تمناﺅں کا اظہار بھی کیا ۔

Please come on straight path and become a good role model for azlaan. Lots of love for azlaan ???? — D i Y A (@DiyaSpeaks) October 3, 2017

Jin logo ki waja se aap star bani, unhi ki aap ne naak katwai... Aaj tak kisi paki actress ki iss tarha se pic nhi aayi!! U must apologize!! — vickyy (@itswaqasahmad) October 3, 2017

تم میں غیرت نہیں تم جیسی کھٹیا عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی — Faraz haider (@faraz_haider10) October 3, 2017

Finallyyyy!!!! Ap ko itnaaaaaaaaaaaaaa miss Kya ???????????? apko humari Yaad nhi aiiiii!!;

Love you so much!!???????? MAY ALLAH always keep u happy Ameen — ✨§✨ (@sidk24) October 2, 2017

Missed you so much in last 11 days..so glad you are back — Imran Khan (@imran_vk) October 2, 2017

Ab yeh bhi bata do ..trailer kab aayega? — Imran Khan (@imran_vk) October 2, 2017

Stay safe and keep fighting! ???????????????????????? — aisha ali-khan (@aak1880) October 3, 2017