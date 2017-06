اداکارہ میرا نے مریم نواز پر ’حملہ ‘ کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)ماہ رمضان اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جاری ہے مگرپاکستانی عوام بجلی کی لوڈشیڈنگ کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہیں اور سحر او افطار کے اوقات میں بھی ان کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اداکارہ میرا جو کہ آئے دنوں اپنے عجیب اور دلچسپ بیانات کی وجہ سے خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں اور وہ مریم نواز پر لوڈشیڈنگ کے حوالے سے تنقید کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہیں،اداکارہ نے ایک مرتبہ پھر وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز پر تنقید کے نشتر برساتے اور ’حملہ‘ کرتے ہوئے تمام تر توجہ اپنی طرف مرکوز کروا لی ہے۔

If ever Pakistan made headway against all odds, be it economy or security, it is & has been under one man .... Nawaz Sharif ???????? pic.twitter.com/JjkGScCjJ1