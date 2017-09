پریتی زنٹا اور سیف علی خان کی ماضی کی ایک ایسی تصویر سامنے آگئی کہ انٹرنیٹ پر آگ لگ گئی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹیکنالوجی میں جدت نے انسان کواپنا ماضی بھی محفوظ رکھنے کی بھی سہولت پیش کردی ہے اور ایسے ہی ایک محفوظ کی گئی تصویر بالی ووڈاداکارہ پریتی زنٹا نے شیئرکردی جس نے انٹرنیٹ پر آگ لگادی، اس میں ان کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ کرینہ کپور کے شوہر سیف علی خان ہیں ۔

یہ بلیک اینڈ وائیٹ تصویر شیئرکرتے ہوئے پریتی زنٹا نے لکھاکہ ’ ’ماضی سے دھماکہ، سیف اور میرا اکٹھے 2000ءمیں پہلا فوٹوشوٹ“۔

Blast from the past ! Saif & my first photo shoot together ???? #2000 #Saif #throwbackthursday ting???? pic.twitter.com/MUq1OHLKJO