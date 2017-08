عائشہ گلہ لئی کے چہرے پر تیزاب پھینکنے کے خدشے کے بعد ارمینہ خان میدان میں آگئی

کراچی(آئی این پی)عمران خان کے خلاف آواز اٹھاتے ہی عائشہ گلہ لئی شدید تنقید کا شکار ہو گئی۔ میڈیا پر ان کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سماجی میڈیا اپنے ریماکس دیتے ہوئے کہا کہ عائشہ گلالئی کے چہرے پر تیزاب پھنک دینا چائیے۔معروف اداکارہ ارمینہ خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ان کو لوگوں کی ذ ہینت نے حیران کر دیا ہے، گو کہ ان کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن وہ چاہتی ہیں کہ لوگ خوش اور محفوظ رہیں۔

And just to be clear, I am absolutely NOT political! I just want people to be happy/safe whatever the choice with their human rights intact