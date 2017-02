کترینہ کیف نے اپنی فلم کے ڈائریکٹر کا سرمونڈھ ڈالا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈادکارہ کترینہ کیف فلموں اور عشق میں ناکامی کے بعد انڈسٹری سے دور ہیں اور اب ایک حجام بن گئیں جنہوں نے اپنی فلم کے ڈائریکٹر کے بال مونڈھ دیئے،وہ کسی جرم میں پکڑے نہیں گئے بلکہ نئی آنیوالی فلم ’جگا جاسوس‘کی شوٹنگ کے دوران ایک شرارت سی کی گئی ۔

انڈیا ٹائمزکے مطابق جگا جاسوس کا ٹریلرجاری کردیاگیااوریہ کہنابے جا نہ ہوگا کہ فلمی شائقین نئی فلم کا شدت سے انتظار کررہے ہیں ، برفی اور عجب پریم کی غضب کہانی جیسی پروڈکشن دینے والے انوراگ باسو کی نئی فلم ایک نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو اپنے لاپتہ ہونیوالے باپ کی کھوج میں لگاہے ۔ کئی لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کترینہ کیف اتنی سخت بھی نہیں جتنا ان کے بار ے میں سنا جاتاہے ،فلم کی شوٹنگ کے دوران کترینہ کیف نے بہت سے دلچسپ کام بھی کیے اور ہیرسٹالسٹ بننے کافیصلہ کیا لیکن اس دوران ان کا پہلا گاہک خود فلم کا ڈائریکٹر انوراگ باسوبن گیاجنہوں نے کترینہ سے اپنی کٹائی کا ایک ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر شیئرکردیا۔ویڈیو دیکھئے

Katrina!! The only thing that will save that haircut now is an invisibility cloak... pic.twitter.com/kQ9p5sZjvl