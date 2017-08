جب ہیری میٹ سیجل کی تشہیر کے دوران شاہ رخ خان زخمی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان اپنی نئی فلم ’جب ہیری میٹ سیجل‘ کی تشہیر کے دوران زخمی ہو گئے۔ شاہ رخ کی کمر میں چوٹ آئی جس کی انہوں نے ٹوئٹر پر تصدیق بھی کردی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان ہفتہ کے روز فلم ’جب ہیری میٹ سیجل‘ کی تشہیر کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ کلکتہ جارہے تھے کہ انہیں نا معلوم وجوہات کی بنا پر کمر میں چوٹ آئی ۔ شاہ رخ خان نے اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں کمر میں چوٹ لگنے کی تصدیق کی اور اپنے انتظار میں نگاہیں فراش راہ کیے ہوئے مداحوں کو مخاطب کرتے ہوئے تاخیر پر معذرت کی اور کہا کہ وہ ڈریسنگ کر رہے ہیں اور صرف 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے، ان کی کمر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تھا جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔

Be there in 10 mins. Apologies to keep u waiting had to get a bit of dressing done…for a lil hurt. So had to c a doc https://t.co/W9YosQN9hJ