”کوئی حیرانی نہیں کہ عاصمہ جہانگیر۔۔۔“ حمزہ علی عباسی نے عاصمہ جہانگیر کی ایسی تصاویر جاری کر دیں کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا، یہ کون سی تصاویر ہیں اور انہوں نے کیا لکھا؟ دیکھ کر آپ بھی آنکھیں جھپکنا بھول جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکار اور ٹی وی میزبان حمزہ علی عباسی نے سینئر قانون دان عاصمہ جہانگیر کی چند ایسی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہیں کہ ایک نیا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے اور صارفین ملے جلے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تاہم زیادہ تر افراد انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔

حمزہ علی عباسی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر عاصمہ جہانگیر کی چند تصاویر شیئر کیں۔ ایک تصویر میں وہ وہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے کچھ وصول کر رہی ہیں جبکہ ایک تصویر میں انہیں گاندھی کی تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑے دکھایا گیا ہے جبکہ ایک تصویر میں انہیں شیوسینا کے سربراہ بال ٹھاکرے کیساتھ ملاقات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

اگرچہ یہ تصاویر پرانی ہیں اور بہت عرصے سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں مگر حمزہ علی عباسی نے انہیں شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ہم م م م م۔۔۔ دلچسپ، کوئی حیرانگی نہیں کہ عاصمہ جہانگیر یہ کہتی ہیں کہ پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو نااہل کروا کر جمہوریت کے خلاف سازش کر رہی ہے۔“

Hmmmm.... Interesting. No wonder Asma Jehangir says Pak Army & Establishment is conspiring against democracy by disqualifying Nawaz Sharif. pic.twitter.com/hCAJpWaUto