پی آئی اے کی یہ ایئر ہوسٹس تو آپ کو یاد ہوں گی؟ اب پاکستان کی معروف اداکارہ نے ان کیلئے ایسا کام کردیا کہ آپ بھی داد دیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے ) کی ایئر ہوسٹس صابرہ رضوی ایک تصویر کی وجہ سے سلیبرٹی کی حیثیت اختیار کر چکی ہیںاسی لیے جو لوگ پی آئی اے میں سفر کرتے ہیں اور انہیں صابرہ رضوی نظر آجائےں تو ان کے ساتھ سیلفی بنانا ضروری تصور کرتے ہیں۔ ایسا ہی حال پاکستان کی شوبز شخصیات کا بھی ہے، جن کے اپنے لاکھوں چاہنے والے ہیں لیکن یہ لوگ بھی صابرہ رضوی کے ساتھ سیلفی بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔

اداکارہ ارمینہ رانا خان گزشتہ دنوں امریکہ میں چھٹیاں منانے گئی ہوئی تھیں جس کے بعد وہ رات ہی کراچی واپس پہنچی ہیں۔ اس دوران انہوں نے پی آئی اے کی فلائٹ میں سفر کیا اور خوش قسمتی سے ان کی میزبانی صابرہ رضوی نے کی۔ ارمینہ خان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور جھٹ سے ایک سیلفی سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کردی جو بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے۔

ارمینہ خان نے کہا ’مجھے بہت خوشی ہے کہ میں پی آئی اے کی اس فلائٹ سٹیورڈ کے ساتھ موجود ہوں جسے سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، قصہ مختصر، وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہیں جس طرح کے ان پر الزامات لگائے جاتے رہے ہیں‘۔

I had the pleasure of running into the #piaairstewardess bullied on social media. In short, she was none of the things she was accused of! pic.twitter.com/Xx8QnwYVrz