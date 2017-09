”میری مدد کرو دردانا۔۔۔“ فلم نامعلوم افراد کا ایک ڈائیلاگ سوشل میڈیا صارفین کو ”بھا“ گیا، عروہ حسین کیلئے استعمال ہونے والے اس جملے کو لے کر فلم سے زیادہ دلچسپ لطیفے بنا ڈالے، دیکھ کر عروہ حسین بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عید الاضحی کے موقع پر پاکستانی سینما گھروں میں دو پاکستانی فلمیں ”پنجاب نہیں جاﺅں گی“ اور ”نامعلوم افراد 2“ ریلیز ہوئیں جنہیں شائقین کی جانب سے کافی پسند کیا جا رہا ہے اور ان فلموں کی کامیابی پر ان میں کام کرنے والے فنکار اور پروڈیوسرز وغیرہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔

دونوں فلموں کی کہانی بھی ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہے لیکن ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہیں اداکارہ ”عروہ حسین“ جو فلم ”پنجاب نہیں جاﺅں گی“ میں دردانا کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس فلم میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے ہمایوں سعید عروہ حسین کو ایک جملہ کہتے ہیں جو کچھ یوں ہے کہ ”میری مدد کرو، دردانا۔۔۔!“

اب شائقین کو یہ فلمیں پسند آئیں ہوں یا نہ آئی ہوں، مگر انہیں یہ ڈائیلاگ ضرور بھا گیا ہے اور اسے لے کر سوشل میڈیا پر سینکڑوں زبردست اور دلچسپ لطیفے بنائے گئے ہیں کہ پڑھنے والوں کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔



انٹرنیٹ پر اس وقت سینکڑوں مزاحیہ تصاویر، جی آئی ایف تصاویر گردش کر رہی ہیں جن میں سے چند نہایت دلچسپ اور زبردست تصاویر کو قارئین کیلئے منتخب کیا گیا ہے۔

ایک ٹوئٹر صارف میاں احمد حسن نے عروہ حسین کے پوسٹر کیساتھ تصویر بنا کر اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”تو بالآخر میرا دوست دردانہ سے مدد لینے کیلئے بالکل تیار ہے۔“

ایک بچے کی تصویر کے ساتھ عید الاضحی کی مناسبت سے ہی جملہ لکھا گیا جو کچھ یوں ہے کہ ”میری مدد کرو دردانہ۔۔۔! میرا قصائی نہیں آیا۔“

ایک تصویر میں بیچاری گائے کا سر سیڑھی میں پھنسا دکھایا گیا ہے اور پیغام وہی ہے کہ ”میری مدد کرو دردانہ۔۔۔!“

ایک تصویر میں تو عالیہ بھٹ بھی دردانہ سے مدد مانگتیں نظر آئیں اور لکھا گیا ”اس عید پر کسی سے بھی عیدی نہیں ملی۔۔۔ میری مدد کرو دردانا۔۔۔!“

سوشل میڈیا صارفین مشکل ترین حالات میں پھنسے سابق وزیراعظم نواز شریف کو کیسے بھول سکتے تھے جن کی تصویر کیساتھ عروہ حسین کی تصویر جوڑی گئی اور لکھا گیا ”میری مدد کرو دردانا۔۔۔!“

عروہ حسین کی بہن ماورہ حسین بھی اس جملے کی ”زد“ میں آ گئیں اوراپنی بہن کیساتھ منہ پھلائے لی گئی ایک تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”جب دردانا آپ کی مدد نہیں کرتی۔۔۔!“

اس فلم کے چرچے بھارت تک بھی جا پہنچے اور ایک بھارتی نے لکھا ”بھارتی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلم ’پنجاب نہیں جاﺅں گی‘ دیکھنی ہے، مگر وہ یہاں نہیں ہے۔ ہماری مدد کرو دردانا۔۔۔!“

صوفیا نے لکھا ”اس فلم کی سب سے بہترین لائن۔۔۔ میری مدد کرو دردانہ۔۔۔!“

اس کے علاوہ اس جملے کی مناسبت سے مختلف بھارتی اداکاروں اور اداکاراﺅں کی تصاویر کو لے کر کچھ اس طرح سے ملایا گیا ہے کہ دیکھنے والا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ذیل میں دی گئی چند تصاویر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔