کیا پرنیتی چوپڑا بھی بھارتی کرکٹر کے پیار کے جال میں پھنس گئیں ،اداکارہ اور کرکٹر کی سوشل میڈ یا پر ذو معنی گفتگو نے ہنگامہ برپا کردیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ کی معروف اداکارہ پرینتی چوپڑا اور کرکٹر ہردیک پانڈیا کے درمیان پیار بھری ذ و معنی گفتگو نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا تاہم بھارتی کرکٹر کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ۔

تفصیل کے مطابق بھارتی کرکٹ ٹیم اور بالی ووڈ کی اداکاراﺅں کا آپس میں گہرا تعلق ہے ،یہ ہی وجہ ہے کہ بھارتی کرکٹر اب تک بہت سی بالی ووڈ اداکاراﺅںکے ساتھ عشق کا چکر چلا چکے ہیں۔ان کرکٹرز میںبھارتی کپتان اظہر الدین، یووراج سنگھ، ظہیر خان،ویرات کوہلی اور ہربھجن سنگھ شامل ہیںجبکہ ویوین رچرڈاور محسن خان نے بھی بالی ووڈ کی اداکاراﺅں سے معاشقے لڑائے۔کئی کرکٹرز تو بالی وڈ حسیناو¿ں کے زلفوں کے اسیر ہوگئے اور رشتہ اذدواج میں بھی منسلک ہوچکے ہیں جس میں یووراج سنگھ اور ہر بھجن سنگھ کے نام سر فہرست ہیں جب کہ ظہیر خان نے بھی بالی وڈ حسینہ کے ساتھ منگنی کرلی ۔بھارتی کپتان ویرات کوہلی انوشکا شرما کے ساتھ معاشقے کے باعث ہمیشہ سے ہی تنقید کی زد میں رہے ہیں اور متعدد بار ان کی خراب کارکردگی کا ذمہ دار بھی انوشکا شرما کو ٹھہرایا گیا ہے۔حال ہی میں بھارتی اداکارہ پرینتی چوپڑا نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ایک سائیکل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے پیغام دیا کہ ”دلچسپ ساتھی کے ساتھ بہترین سفر،پیار ہواﺅں میں ہے “

The perfect trip with the most amazing partner ???? Love is in the air!!! ❤❤❤ pic.twitter.com/fN6BwarmFv — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) September 1, 2017



اداکارہ کی ٹوئٹ کے جواب میں کرکٹر بھی میدان میں آگیا اور پیغام لکھا کہ ”کیا میں بتا سکتا ہوں؟، میرے خیال سے بالی وڈ اور کرکٹ کا دوسرا تعلق ہے“۔ہاردک پانڈیا کے ذومعنی جواب نے ہر طرف چہ مگوئیوں کا بازار گرم کردیا تاہم بھارتی ٹوئٹر صارفین سیخ پا ہوگئے اور انہوں نے کرکٹر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مفید مشورے بھی دیئے۔

@ParineetiChopra Can I guess?

I think this is a second Bollywood & Cricket link. :p

Great click by the way. https://t.co/vWh2LIvTwa — hardik pandya (@hardikpandya7) September 2, 2017

تاہم پرینتی چوپڑا کرکٹر کی اس ٹوئٹ پر کھل کر ہنسی اور انہوں نے ایک با ر پھر ذ و معنی انداز میں ہردیک پانڈیا کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ،بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تصویر میں ہی اشارہ بھی موجود ہے “۔اداکارہ اور کرکٹر کی اس ذو معنی گفتگو نے سوشل میڈ یا رپر تہلکہ مچادیا اور ہر کوئی اس نئے رشتے پر حیران ہو تا رہا ۔

@hardikpandya7 Hahaha. Maybe. Maybe not. All I can say is that the clue is in the pic itself!!! — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) September 2, 2017

ladka heroine k upar lattu ho chuka hai. game pe dhyan de bhai. — Liku Manahira ???? (@LikuManahira) September 2, 2017

????????akhir aa h gya lgta heroin pe dil..yar tum log cricketr bnte hi herino ko patane k lie ho @hardikpandya7 ya koi sundr ladki patane — Aìšhwàŕýà Nanda⚡ (@Aishwaryananda8) September 4, 2017



مزید خبریں :کوہلی نے تین عظیم پاکستانی کھلاڑیوں کو بھی اپنا استاد تسلیم کرلیا