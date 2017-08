بھارتی اداکارعامر خان کے مداحوں کے لیے بری خبر آگئی ،سٹار اداکار اور ان کی اہلیہ جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آ ن لائن)معروف بھارتی اداکار عامر خان اور ان کی اہلیہ کرن راوسوائن فلو کا شکار ہوگئے.بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عامر خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو H1N1 وائرس لاحق ہوگیا ہے جسے عام طور پر سوائن فلو کہا جاتا ہے۔ عامر خان کو ”ستیامے وجیتے واٹر کپ ایوارڈز“ میں شرکت کرنا تھی تاہم انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکاءکو یہ پیغام دیا کہ انہیں سوائن فلو ہوگیا ہے۔

ویڈیو میں عامر خان نے کہا کہ انہیں افسوس کے ساتھ اپنے مداحوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ سال بھر سخت محنت کے بعد جب خوشی منانے کا وقت آیا تو اس بیماری کی وجہ سے جو کہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے انہیں ایک ہفتے تک گھر کے اندر ہی رہنا پڑے گا۔ تقریب میں موجود فلمی ناقد انوپما چوپڑا نے بتایا کہ عامر خان کی اہلیہ کرن راو¿ کو بھی سوائن فلو ہوگیا ہے۔

#WATCH Pune: Aamir Khan says "have contracted Swine Flu and are skipping the event so that others do not contract the same". pic.twitter.com/xIa4keG2Mz