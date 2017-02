”ماہرہ خان تو اتنی۔۔۔“ سنی لیونی نے پاکستانی اداکارہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ بھارتی بھی حیران رہ گئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی اداکارہ سنی لیون اور پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کے درمیان دوستی دن بدن مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ سنی لیون نے ایک بار پھر پاکستانی ماہرہ خان کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ” وہ بہت اچھی ہے۔“

شاہ رخ خان اور ماہرہ خان کی فلم رئیس میں سنی لیون نے ایک آئٹم سانگ کیا ہے۔ سنی لیون کے یہ تعریفی کلمات ماہرہ خان کے بیان کے بعد سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ”بھارتی اداکارہ بہت اچھی اور خوبصورت ہے۔“

فلم رئیس کی کامیابی سے متعلق منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں ماہرہ خان نے ویڈیو کال کے ذریعے شرکت کی جس دوران انہوں نے کہا کہ ”میں سنی لیون کے گانے بے بی ڈول کو بہت پسند کرتی ہوں۔ میں درحقیقت سنی لیون سے ائیرپورٹ پر ملی، ہم نے ہلہ گلہ کیا اور ایک دوسرے کیساتھ گپ شپ کی۔ وہ بہت اچھی اور خوبصورت ہے۔میرے خیال میں وہ لیلیٰ و لیلیٰ میں جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، شائد کبھی نہ لگے۔“

ماہرہ خان کے ان خیالات کے جواب میں سنی لیون نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر ایک پیغام جاری کیا کہ ”ہاں مجھے ائیرپورٹ والی ملاقات یاد ہے۔ وہ بہت اچھی ہے اور میں اس کیلئے بہت خوش ہوں۔“

We all said hi to her on FaceTime tonight. She was amazing in the film and is such a nice girl. https://t.co/Imps6SqXcQ