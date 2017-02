معروف گلوکارہ مومنہ مستحسن نے ایسا کام کر دیا کہ پاکستانیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کوک سٹوڈیو کے ذریعے راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی مومنہ مستحسن اسلام آباد یونائیٹڈ کی سفیر ہیں اور اس لحاظ سے ٹیم کیلئے ان کی آوا زمیں گانا ریلیز ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں لیکن ”آفریں آفریں“ سے کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی گلوکارہ ایسا ظلم کر بیٹھیں گی، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔

مومنہ مستحسن کی آواز میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کیلئے گایا جانے والا گانا جب ریلیز ہوا تو ”آفریں آفریں“ کے بالکل برعکس ردعمل دیکھنے میں آیا اور لوگ انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنانے لگے۔ اس گانے کا ٹائٹل ”کرکٹ جوڑے پاکستان“ ہے اور ملک بھر سے اس کے بارے میں ملے جلے ردعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے تاہم اکثریت میں اس پر تنقید کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ مومنہ مستحسن کے پرزور حمایتی بھی تنقید سے باز نہ رہ سکے۔

اس گانے کی ویڈیو بھی عجیب ہے جس میں مومنہ مستحسن ایک تاریک کمرے کے کونے میں مائیک پکڑے گانا گا رہی ہوتی ہیں اور اسلام آباد یونائیٹڈ سے متعلق مختلف چیزیں فلیش ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ کس طرح کوک سٹوڈیو نے ایک نوآموز گلوکارہ کو بہتر بنانے کیلئے محنت کی۔ اس گانے کو سننے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بالکل بھی حیرت نہیں ہو گی کہ لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔

اس گانے کے بارے میں سوشل میڈیا ویب سائٹ پر بہت سے لوگوں نے تنقیدی اور مزاحیہ ٹویٹس کئے جن میں سے چند دلچسپ ٹویٹس ذیل میں دئیے جا رہے ہیں۔

Momina mustehsan is like that gal who looks cute and attractive until u hear her saying *AMA...BOTI WADDI PANI AY K NIKKI*