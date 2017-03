”یہ صرف میں ہوں یالوگوں کو بھی۔۔۔“ پی ایس ایل فائنل والے دن ماورہ حسین نے ایسی ٹویٹ کر دی کہ جشن مناتے پاکستانی یکدم غصے سے لال پیلے ہو گئے، اتنی کھری کھری سنا دیں کہ اداکارہ کو معافی مانگنا پڑ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی بہنیں ماورہ اور عروہ حسین کبھی اپنے کسی متنازع بیان پر سوشل میڈیا صارفین کی تنقید اور مذاق کا نشانہ بن جاتی ہیں تو کبھی اپنے کپڑوں کی وجہ سے، لیکن اس مرتبہ تو ماورہ حسین نے حد ہی کر دی اور اس وقت ایک متنازع ٹویٹ کر دیا جب پورا پاکستان ملک میں کرکٹ کی بحالی کا جشن منا رہا تھا اور پوری دنیا پاکستان کا روشن چہرہ دیکھ رہی تھی۔

PSL is over, but the result is everlasting... pic.twitter.com/RUV4pxi0jm — Saiber Bullie ???? (@QasimZaidi_) March 5, 2017

Seeing the stadium fill up fills my heart with pride. Lahoris & all Pakistanis hit the terror out of arena. This is what I call brave people — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 5, 2017

پی ایس ایل کے دوسرے ایڈیشن کی خاص بات فائنل میچ کا لاہور میں ہونا تھا جسے دیکھنے کیلئے ملک بھر سے ہزاروں پاکستانیوں نے لاہور کا رخ کیا۔ یہ تمام شائقین اس قدر جوش و جذبے میں مبتلا تھے کہ اسے الفاظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو ایک عرصے بعد کوئی بڑی خوشی ملی تھی لیکن ماورہ حسین کو یہ خوشی نہ بھائی اور ”اپنی خوشی“ میں ایسی ٹویٹ کر دی کہ جشن مناتے پاکستانی غصے سے لال پیلے ہو گئے۔

اگرچہ ماورہ حسین بھی پی ایس ایل فائنل لاہور میں ہونے پر خوش تھیں جس کا اظہار انہوں نے اس ٹویٹ کیساتھ کیا کہ ”پی ایس ایل فائنل!!!، فخر، فخر، فخر!!!“لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ”یہ صرف میں ہی ہوں، یا واقعی جو لوگ زلمی زلمی کہہ رہے ہیں حقیقت میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ’رنبیر، رنبیر‘ کہہ رہے ہیں ۔“

Is it just me or people screaming Zalmi Zalmi is actually sounding like Ranbir Ranbir.. ????????❤ #PSLFinal2017 — MAWRA HOCANE (@MawraHocane) March 5, 2017

ماورہ حسین نے یہ ٹویٹ کر تو دیا لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین غصے سے ایسے آگ بگولہ ہوئے کہ کچھ نہ دیکھا اور اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ صارفین نے اپنے اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور ایسی کھری کھری سنا دیں کہ انہیں معافی مانگ کر جان بخشی کرانا پڑی۔ذیل میں دی گئی ٹویٹس دیکھ کر آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ شائقین کس قدر غصے میں مبتلا ہو گئے تھے۔

@MawraHocane Is it just me or People screaming Hocane Hocane sounding like Cocaine Cocaine ???? — Usama Tahir (@NoMatch3) March 5, 2017

Pleace clean your earc. https://t.co/2WnGq0rl4V — Saad Amjad (@SaadAmjad_) March 5, 2017

I san't believe thic. https://t.co/1dW8Lnes8b — Shanta Darren Sammy (@shehrozekhattak) March 5, 2017

@MawraHocane yes, it's only you✋ ab dafa ho jao — NIDA MALIK⚡ (@Be_Gauahargeous) March 5, 2017

@Halal_Zayn @MawraHocane Hmesha Fazool bat krti hai.Ab bhala Ranbir or Zalmi? ???? — lali ???????? (@lalainkhan28) March 5, 2017

@MawraHocane tharak ki Bhi limit hai behan but in your case we will make an exception fittay moo Tera ✋???? — Eshaal (@zaraeena) March 5, 2017

@zaraeena @MawraHocane lakh di laanat from my side too ???? — Micshy (@Micshyy88) March 5, 2017

ان تمام ٹویٹس کے بعد بالآخر ماورہ حسین کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا اور انہوں نے معافی مانگ کر اپنی جان بخشی کرائی۔