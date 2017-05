بھارتی فلم باہو بلی 2نے عامر خان کی فلموں سمیت پوری بھارتی انڈسٹری کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے،9دنوں میں اتنے پیسے کما لیے کہ پوری دنیا کو حیران کر پریشان کر کے رکھ دیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ساﺅتھ انڈین فلم ’باہو بلی 2‘نے بھارتی فلم انڈسٹری میں تاریخ رقم کر دی ہے صرف 9دن میں 1ہزار کروڑبھارتی روپے کما لیے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق یہ بھارت کی پہلی فلم ہے جس نے ایک ہزار کروڑ کے ہندسے کو چھو لیا ہے ،رمیش بالا نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر جاری پیغام میں کہا کہ باہو بلی ٹو نے بھارت میں 800جبکہ بیرون ملک 200کروڑ روپے کا کلیکشن کر لیاہے ،جو کہ بھارتی فلم انڈسٹر ی میں ایک اہم ترین سنگ میل ہے ۔

دوسر ی جانب کرن جوہر نے بھی ٹویٹر پر باہو بلی ٹو کے 1ہزار کروڑ سے زیائد کمائی کی خبر دیتے ہوئے اسے انڈین سینما کا سنگ میل بتایا ۔ اس موقع پر پربھاس (دبنگ ہیرو) نے بھی فیس بک پر پوسٹ کے ذریعے پھےس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی محبت کے لئے اظہار تشکر کیا۔ماہرین کا کہناہے کہ یہ فلم 1500 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر سکتی ہے ۔ ٹریڈ اےنالسٹس کے مطابق 'باہو بلی ' نے زندگی بھر میں 650 کروڑ کی کمائی کی تھی، لیکن باہو بلی 2 کی شاندار اوپننگ اور سامعین کے بہترین رسپانس کے چلتے یہ فلم 1500 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر سکتی ہے.

دبنگ 2 نے عامر خان کی فلم 'پی کے' کے لائف ٹائم کلیکشن (792 کروڑ روپے) کے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے محض ایک ہفتے میں ہی 860 کروڑ روپے کما لئے تھے.

With ₹ 800+ Cr in India and ₹ 200+ Cr in Overseas, #Baahubali2 becomes the 1st Indian movie to do ₹ 1000 Cr @ WW BO.. ????????#1000croreBaahubali pic.twitter.com/Jt2YYMW9w5