”میں شاہد آفریدی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔۔۔“ عرشی خان نے اپنے دعوے سے بالآخر پردہ اٹھا دیا، بگ باس میں شریک ہو کر ایسی بات کہہ دی کہ سلمان خان بھی حیرت کے مارے منہ تکتے رہ گئے، جان کر آپ کو شدید غصہ آئے گا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) چند سال قبل بھارتی اداکارہ عرشی خان نے انتہائی شرمناک اور متنازعہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے شاہد آفریدی کیساتھ جسمانی تعلق قائم کیا اور اس بارے میں انہوں نے ٹوئٹر پر بیان بھی جاری کیا۔

Yes, I had sex with Afridi! Do I need the Indian media's permission to sleep with someone? It's my personal life. For me it was love.