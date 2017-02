طاہر شاہ نے ویلنٹائن ڈے پر مداحوں کو خصوصی تحفہ دینے کی تیاری کرلی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی ٹو آئی اور اینجل جیسے گانے گا کر سوشل میڈیا پر تہلکہ مچانے والے گلوکار طاہر شاہ نے ویلنٹائن ڈے پر خاص تحفہ دینے کا اعلان کردیا ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں گلوکار طاہر شاہ کی مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مداحوں کیلئے ویلنٹائن ڈے کا خاص تحفہ آ رہا ہے اس لیے جڑے رہیں۔

واضح رہے کہ گلوکار طاہر شاہ نے کچھ سال پہلے آئی ٹو آئی گانا گا کر دنیا بھر میں شہرت سمیٹی تھی جس کے بعد گزشتہ سال انہوں نے اپنے گانے اینجل سے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا تھا۔ طاہر شاہ پروفیشنل سنگر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے منفرد گانے اور اس میں اپنائے جانے والے عجیب و غریب بہروپ کے باعث انہیں خوب سراہا جاتا ہے۔

Dear All,



Valentines Day Gift Of Honor Coming Soon For Worldwide Angelic Fans.



Stay tuned.



With Respect,

Management Team.