رشی کپور کی سوشل میڈیا پر پاکستان کیخلاف ہرزہ سرائی، ان کے بیٹے رنبیر کپور بھی اب میدان میں آ گئے، ایسی بات کہہ دی کہ جان کر ان کے والد بھی شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی سے پہلے پاکستانی عوام رشی کپور کو ایک اداکار کے طور پر جانتے تھے لیکن اس ٹورنامنٹ کے دوران ان کا ایک ”نیا روپ“ بھی سامنے آیا اور انہوں نے ہر وہ ٹویٹ کی جس سے پاکستانیوں کوناصرف غصہ چڑھے بلکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح ہو۔

”بریکنگ نیوز: انٹرنیشنل سپرسٹار کرکٹر ریٹائرمنٹ واپس لے رہا ہے“ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کوچ ڈین جونز نے بڑا اعلان کر دیا، کیا یہ شاہد آفریدی یا شعیب اخترہیں ؟ پاکستانیوں کیلئے انتہائی اہم خبر آ گئی

رشی کپور فائنل میچ سے پہلے کافی ”چھلانگیں“ مارتے رہے مگر جیسے ہی فائنل میچ کا نتیجہ سامنے آیا تو پھر باری پاکستانیوں کی تھی، جنہوں نے خوب حق ادا کیا۔ حتیٰ کہ عامر لیاقت نے اپنے شو میں ان کیلئے خاص ”کپورے“ بھی بنائے۔

رشی کپور کے سوشل میڈیا پر اتنا سرگرم ہونے کے باعث ان کے بیٹے رنبیر کپور بھی اس وقت کچھ بے سکون نظر آئے جب انہیں اپنے والد کی جانب سے کی گئی ٹویٹس کے بارے میں پاکستانی میڈیا سے بات چیت کرنا پڑی۔

رنبیر کپور پاکستانی میڈیا کے ساتھ اپنی نئی فلم ”جگا جاسوس“ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس دوران رشی کپور کی ٹویٹس کا معاملہ بھی چھیڑ دیا گیا۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی نے رنبیر کپور سے ان کے والد کی ٹویٹس کے بارے میں سوال کیا جو انہوں نے چیمپینز ٹرافی کے دوران کی تھیں۔

اس پر رنبیر کپور نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی بھی کرکٹ کے مداح نہیں رہے اور انہیں فٹ بال پسند ہے لیکن جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے تو سب ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رنبیر کپور کے مطابق ان کے والد کبھی دو مرتبہ نہیں سوچتے اور ’منافق‘ بھی نہیں ہیں۔

Ranbir Kapoor gets candid on how tweets trouble his father#rishikapoor pic.twitter.com/pR5FpZN9B2