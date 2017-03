”اب ہر پاکستانی فواد خان کی دوڑ لگوائے گا۔۔۔“ اداکار کے بارے میں حیران کن خبر آ گئی، پاکستانی خوشی سے جھوم اٹھے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) اپنی اداکاری اور خوبصورتی کے باعث کروڑوں لڑکیوں کے دلوں پر راج کرنے والے فواد خان اب لوگوں کے اشاروں پر ”ناچیں“ گے کیونکہ سمارٹ فونز کیلئے دنیا بھر میں معروف گیم ”ٹیمپل رن“ میں ہوبہو ان کی شکل کا کردار شامل کیا جا رہا ہے۔

اس نئے کردار کی تصویر سوشل میڈیا پر جاری ہوئی تو ٹویٹس کا ایک سیلاب آ گیا اور لوگ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ تصویر گیم بنانے والی کمپنی ”آئی مانگی سٹوڈیو“ نے فیس بک پر شیئر کی جو بعد ازاں ڈیلیٹ کر دی تاہم بہت سے لوگ اس سے پہلے ہی تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔

یہ گیم ”ٹیمپل رن 2 ، دی لاسٹ جنگل“ ہے تاہم آئی مانگی سٹوڈیو نے اس کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی فواد خان نے اس بارے میں کوئی وضاحت جاری کی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ کئی سالوں کے دوران اس گیم میں مختلف معروف شخصیات کی شکلوں والے کرداروں کو شامل کیا جاتا رہا ہے جن میں یوسین بولٹ، بروس لی قابل ذکر ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فواد خان اس گیم میں شامل ہونے والی اگلی معروف شخصیت ہیں۔

اگر فواد خان کی شکل والے کردار کو گیم میں شامل کیا گیا تو یہ اینڈرائڈ اور آئی فون کیلئے جاری ہونے والی اگلی اپ ڈیٹ میں دستیاب ہو گا ۔ گیموں کے شوقین حضرات اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ درست ہے تو پھر اس کے باعث پاکستان اور بھارت سے اس گیم کو کھیلنے والے افراد کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔

سوشل میڈیا صارفین بھی اس تصویر پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ملے جلے جذبات کا اظہار کرتے رہے تاہم اکثریت نے تو خاصی خوشی کا اظہار کیا۔

