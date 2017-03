”دنیا کی ہر عورت سنی لیون کی طرح۔۔۔“ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر معروف بھارتی ڈائریکٹر نے ایسا بیان جاری کر دیا کہ پوری دنیا کی خواتین غصے سے کانپ اٹھیں، جان کر آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھر کے مرد حضرات خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے خواتین کیلئے آج کا دن یادگار بن جائے۔

خوبصورت پیغامات کے علاوہ تحفے تحائف دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خواتین کے بغیر زندگی ادھوری ہے اور ہر شعبے میں خواتین کی کارکردگی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن ایسے میں معروف بھارتی ڈائریکٹر رام گوپال ورما نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے کہ پوری دنیا کی خواتین غصے سے کانپ اٹھی ہیں اور ہر کوئی انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔

بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق رام گوپال ورما نے انتہائی فحش بیانات دینے کی روایت برقرار رکھی ہے اور ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عزت کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ ”میری خواہش ہے کہ دنیا کی تمام خواتین مردوں کی اتنی ہی خوشی دیں جتنی سنی لیون دیتی ہیں۔“



رام گوپال ورما نے اپنے بیان کی ابتداءکچھ یوں کی کہ ”یہاں مردوں کیلئے کوئی دن مخصوص نہیں ہے کیونکہ سال کے تمام دن مردوں کیلئے ہی ہیں اور خواتین کو صرف ایک ہی دن دیا گیا ہے؟”

Is there no #MensDay because all days in the year belong to only men and the women were given just only one day? — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 8, 2017



پھر انہوں نے بیان جاری کیا کہ ”خواتین کے دن کو مردوں کا دن کہنا چاہئے کیونکہ مرد خاتون کو زیادہ ’مناتے‘ ہیں، بہ نسبت خواتین کے۔“

Women's day should be called #MensDay because men celebrate women much more than women celebrate women — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 8, 2017

رام گوپال ورما نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ ایک اور ٹویٹ کی کہ ”میں تمام مردوں کی طرف سے خواتین کو ’مردوں‘ کے دن کی مبارکباد دیتا ہوں۔“

On behalf of all men I hereby wish all the women a Very Happy #MensDay — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 8, 2017

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ”میں نہیں جانتا کہ اس دن مردوں کو خواتین کیلئے کیا کرنا چاہئے مگر میری خواہش ہے کہ سال میں ایک مرد اور خاتون کا دن بھی منانا چاہئے۔“

I don't know what men should be doing to women that day but I wish one day in year is celebrated as #MensWomensDay — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 8, 2017

اس کے بعد رام گوپال ورما نے وہ بیان جاری کر دیا جسے پڑھ کر آپ بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ”میری خواہش ہے کہ دنیا کی تمام خواتین مردوں کو اتنی خوشی فراہم کریں جتنی سنی لیون کرتی ہیں۔“