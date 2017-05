مومنہ مستحسن نے خاموشی توڑ دی ، اپنی منگنی کے ٹوٹنے کے پیچھے چھپی کہانی بتا دی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی گلوکارہ مومنہ مستحسن نے امریکی بینکر علی نقوی کیساتھ منگنی ٹوٹنے کی وجہ بتاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کوبالکل بھی نہیں جانتے تھے مگر اس کے باوجود علی نقوی سے صرف اس لیے منگنی کی کیونکہ دونوں خاندان یہی چاہتے تھے۔

خلیج ٹائمز کو اپنے ایک انٹرویو کے دوران مومنہ نے بتایا کہ ہماری پہلی ملاقات کے صرف دو ہفتے منگنی کر دی گئی ۔”ہم ایک دوسرے کوبہتر طورپر جاننے کے خیال پر متفق تھے اوراسی لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ منگنی کی خبر یں اتنی جلدی عوام تک پہنچیں “۔

ایک سوال پر مومنہ مستحسن نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ منگنی کی تقریب کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد نیوز چینلز نے بھی اسے چلانا شروع کر دیا اور پھر مجھے منگنی کی تصدیق کرنا پڑی۔”مجھے سامنےآکر منگنی کی خبروں کی تصدیق کرنا پڑی کیونکہ بہت سارے جعلی اکاﺅنٹس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ کسی ٹی وی سی شوٹ کا حصہ ہے “۔

Meet my fiancé, Ali Naqvi.We first met less than a month ago,our families really liked each other& now we're engaged pic.twitter.com/IS1QDfxf4X