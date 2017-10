عدنان سمیع کا سرینگر میں کنسرٹ، آگے سے کشمیریوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی کہیں گے ” پاکستان زندہ باد “

سرینگر (ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت کی شہہ پر پاکستان کیخلاف الٹے سیدھے بیانات دینے والے گلوکار عدنان سمیع خان کا مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سرینگر میں ہونے والا کنسرٹ بری طرح ناکام ہوگیا ۔ کنسرٹ کیلئے تین ہزار کرسیاں لگائی گئی تھیں لیکن سوائے وی آئی پی حصے کو چھوڑ کر باقی کرسیوں پر ایک شخص بھی نظر نہ آیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی شہریت چھوڑ کر بھارتی شہریت حاصل کرنے والے گلوکارعدنان سمیع خان کا جمعہ کو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا کنسرٹ اس وقت ناکام ہوگیا جب کنسرٹ کی تمام کرسیاں ہی خالی پڑی رہیں اور لوگوں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مودی سرکار کے اشاروں پر ناچنے والے گلوکار کا بائیکاٹ کرکے گھر پر رہنے کو ترجیح دی۔

عدنان سمیع خان کے کنسرٹ کا انتظام مقبوضہ کشمیرمیں سیاحتی مرکزکے ادارے کی جانب سے شیرکشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں کیا گیاتھا، جب کہ کنسرٹ میں شرکت کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو تھی جنہیں دعوت نامے بھیجے گئے باقی کسی کو بھی کنسرٹ میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، کنسرٹ میں شرکت کرنے والے زیادہ ترافراد کا تعلق بیوروکریٹس اور سرمایہ دار طبقے سے تھا۔

کنسرٹ میں 3000 لوگوں کی آمد متوقع تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر زیادہ تر کرسیاں خالی پڑی رہیں، یہ شو براہ راست پیش کیا جانا تھا اور کنسرٹ شروع ہونے کا وقت شام 5 بجے تھا لیکن خالی کرسیوں کے باعث یہ شو مقررہ وقت سے کافی تاخیر سے شروع ہوا۔کنسرٹ میں صرف مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے سرمایہ داروں، بھارتیہ جنتا پارٹی ،پی ڈی پی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہی شرکت کی۔

مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلی عمرعبداللہ نے کنسرٹ کی خالی کرسیوں پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا،افسوس ہے عدنان سمیع کے کنسرٹ میں کرسیاں خالی پڑی ہیں امید ہے میری ٹوئٹ پبلش ہونے تک نشستیں بھرجائیں گی اور کم از کم ایک شام کے لیے ہی کشمیری اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بھول جائیں۔

That’s a real pity. I hope people have filled those seats now. For an evening they can let the music transport them to a more peaceful place https://t.co/4DJJNFCfQG