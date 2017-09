یہ لڑکی ہریتک روشن کی بہن ہے لیکن آج کل یہ کیسی دکھتی ہے اور اس قدر تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا

ممبئی(ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکار ہرتیک روشن کی بڑی بہن سنینا روشن نے وزن میں بے تحاشہ کمی کرکے اپنے بھائی سمیت دیکھنے والوں کوحیران کردیاجس پر ہرتیک روشن نے اپنی بڑی بہن سنینا روشن کی تصویر ٹوئٹر پر شیئر بھی کردی ہے ۔

تفصیل کے مطابق حال ہی میں سنینا اپنے والد کے گھر ان کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی غرض سے پہنچیں جہاں سنینا کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر سب حیران رہ گئے ، وزن میں کمی کرکے سنینا ان لوگوں کے لیے مثال بن گئیں جو اپنے موٹاپے اور بڑھے ہوئے وزن سے بہت پریشان ہیں اور جلد سے جلد اپنے وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں۔

اپنی بہن کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر مہمانوں کے ساتھ خود ہرتیک روشن بھی حیرت زدہ رہ گئے ، ہرتیک نے سنینا کی حال ہی میں لی گئی تصویر اور وزن میں کمی سے پہلے کی تصویر ٹوئٹر پر مداحوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور ساتھ میں لکھا ہے” اسے کہتے ہیں تبدیلی، مجھے آپ پر بہت فخر ہے“۔

Now that's what I call a transformation !! So so proud of you didi @roshansunaina #keepgoing #impossibleisNothing pic.twitter.com/yQA4OZ4N9K