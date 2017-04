معروف بھارتی اداکار ارجن رام پال گرفتار

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف بھارتی اداکار و ماڈل ارجن رام پال کو نئی دہلی کے فائیو سٹار ہوٹل میں پارٹی کے دوران ایک شخص کو زخمی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اداکار سٹی فائیو سٹار ہوٹل میں ایک پارٹی میں ڈی جے فرائض انجام دے رہے تھے کہ اس دوران انہوں نے مبینہ طور پر اپنی تصاویر بنانے والے شخص کا کیمرہ پکڑا اور اسے حاضرین کی جانب اچھال دیا جس سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔



زخمی ہونے والے شخص شوبت نے خبر رساں ادار وں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ”میں ہفتے کی رات پارٹی منانے کیلئے ہوٹل گیا جہاں ارجن رال پال ڈی جے کے فرائض سرانجام دے رہے تھے۔ اس نے اچانک حاضرین کی جانب ایک کیمرہ پھینکا جو مجھے آ لگا۔“

Incident happened at 3.30 am, I don't know why Arjun Rampal threw camera at me.Police not cooperating at all: Shobhit,Victim pic.twitter.com/eFM6P5mXGn — ANI (@ANI_news) April 9, 2017



اس نے مزید کہا کہ ”میں نہیں جانتا کہ ارجن نے کیمرہ کیوں پھینکا۔ یہ واقعہ صبح 3 بجے کے قریب پیش آیا، میں نے شکایت کی ہے لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اور کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں کی گئی۔“

Complaint of assault filed against Arjun Rampal in Delhi, according to the complainant the incident took place in a 5 star hotel pic.twitter.com/VeZeN1s9LS — ANI (@ANI_news) April 9, 2017



واقعے کے عینی شاہدین کے مطابق پارٹی میں ڈی جے کے فرائض انجام دینے والے ارجن رام پال اس وقت غصے میں آ گئے جب ایک شخص نے ان کی تصاویر بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مبینہ طور پر اس شخص کا کیمرہ چھینا اور اسے ڈانس فلور پر موجود حاضرین کی جانب پھینک دیا جس کے نتیجے میں شوبت برے طریقے سے زخمی ہو گیا۔

Arjun Rampal allegedly got angry after photographer clicked pic&Rampal snatched his camera & threw it which hit the complainant injuring him — ANI (@ANI_news) April 9, 2017



اداکار نے اس واقعے سے متعلق تاحال کوئی گفتگو نہیں کی البتہ متاثرہ شخص کی ایف آئی آر درج نہ کرنے کی شکایت کے بعد پولیس بھی حرکت میں آ گئی اور دہلی کے ایک تھانے میں شکایت درج کر لی گئی ہے اور ایک بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ تاہم پولیس کی جانب سے تاحال اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔