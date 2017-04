کپل شرما کے شو میں واپسی کے بعد سنیل گروور کا ایک اور دھماکے دار اعلان، ایسی اداکارہ کیساتھ آئی پی ایل میں کمنٹری کریں گے جسے پاکستان اور بھارت میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کپل شرما سے لڑائی اور شو چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ بعد واپسی کیساتھ ہی سنیل گروور نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے اور ایک ایسی اداکارہ کیساتھ آئی پی ایل کے میچ میں کمنٹری کرنے کا اعلان کر دیا ہے جسے پاکستان اور بھارت میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے۔

سنیل گروور 13 اپریل کو یو سی نیوز پر آئی پی ایل میچ کی کمنٹری کریں گے اور شائقین اس دن کا شدت سے انتظار کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کیساتھ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی بے بی ڈول سنی لیون بھی ہوں گی۔

سنیل گروور کی جانب سے جاری کئے گئے ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے کہ ”ہائے میں ہوں سنیل گروور، اور میں نظر آﺅں گا یو سی نیوز ایپ پر 13 اپریل کو لائیو کمنٹری کرتا ہوا آئی پی ایل کے میچ پر، اور میرے ساتھ ہوں گی، جو لیلا ہیں، جو بے بی ڈول ہیں، سمجھے۔۔۔؟ نہیں سمجھے۔۔۔! ارے مجھے کہا ہی یہ گیا تھا کہ ایسے کہنا یہ لوگ نہ سمجھیں۔“

The favourite of them all, fans call her Baby Doll. Guess who’s gonna join me for #MasalaCommentary on @UCNews_India https://t.co/5AxBGWyFAh