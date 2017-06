گلوکار و اداکار علی ظفر کا کامیاب کیریئر اور 20 سال پرانی پیشگوئی، ایسی ویڈیو منظر عام پر آگئی کہ دیکھ کر آپ کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اداکار و گلوکار علی ظفر نے اپنی 20 سال پرانی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر بڑی بڑی ڈینگیں مار رہے ہوتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اپنی انتھک محنت سے ان ڈینگوں کو حقیقت میں بدل دیا۔

علی ظفر نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر 20 سال پرانی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ اپنے بچپن کے دوست احمد کے ساتھ موجود ہیں اور لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ علی ظفر نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ” میرے پرانے دوست احمد نے یہ ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے ، یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ہم صرف 17 سال کے تھے، اور جو ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیا وہ سب ایک سپنا تھا، زندگی بہت ہی اچھی ہے۔“

اس ویڈیو میں علی ظفر تو صرف مسکرانے اور ہاں میں ہاں ملانے پر اکتفا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن احمد ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے دوست کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ علی ظفر کے دوست احمد کہتے ہیں ”علی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اور براڈ پٹ میں ذرا سا فرق بھی نہیں ہے، اب تو یہ حالت ہے کہ ہالی ووڈ سے کالز آنا شروع ہوگئی ہیں،کچھ لوگوں نے وہاں سے ای میلز کی ہیں لیکن علی سب کو انکار کر رہا ہے کیونکہ اس کا بہت ہی مصروف شیڈول ہے۔ ہر طرف ڈرامے ، ماڈلنگ اور پھر گلوکار کے طور پر کیریئر پر بھی فوکس کرنا ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ایک عام سا آدمی ہوں“۔

اگر 20 سال پہلے کے تناظر میں اس ویڈیو کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ 2 دیوانے نوجوانوں کی خواہشات ہیں لیکن اگر اسی ویڈیو کو 20 سال بعد فی زمانہ دیکھا جائے تو یہ علی ظفر کے کیریئر کی بالکل درست پیشگوئی لگتی ہے۔ علی ظفر نے بطور گلوکار اپنے کیریئر کا آغاز کرکے اپنا لوہا منوایا اور اب وہ بطور اداکار ہر طرف اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔

My old friend Ahmed shared this clip with me when we were just 17 and all this we just a dream. Life is so cool. pic.twitter.com/JhotYhIPNJ