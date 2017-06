اینکر پرسن اقرا رالحسن نے بیٹے کو پیانو کا پہلا سبق پڑھادیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اینکر پرسن اقرار الحسن کو عوام ٹی وی پر جرائم پیشہ افراد کا پیچھا کرتے دیکھتے ہیں جبکہ رمضان المبارک میں وہ رمضان نشریات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ ان کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں، انہوں نے خود ہی ویڈیو جاری کردی۔

اینکر پرسن اقرار الحسن نے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اپنے بیٹے پہلاج حسن کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ انہیں پیانو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اقرار الحسن نے اس ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ ”موسیقی کے استاد کے سبق کے بعد میری طرف سے پہلاج کو دیا جانے والا پہلا سبق ، قصیدہ بردہ شریف“۔

آپ بھی ویڈیو دیکھیں

After Music Teacher, Baba's first keyboard lesson to #Pehlaaj :) Qasida Burda Shareef. pic.twitter.com/4fZtxn0ad1