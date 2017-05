اکشے کمار کی نریندرا مودی سے ملاقات، بھارتی وزیر اعظم نئی فلم ٹوائلٹ ایک پریم کتھا کا نام سن کر ہنسے بغیر نہ رہ سکے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار اکشے کمار نے حال ہی میں بہترین اداکار کا نیشنل فلم ایوارڈ جیتا ہے جس کے بعد انہوں نے آج (منگل کو) بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی سے ملاقات کی۔ اس دوران اکشے کمار نے جب نریندر مودی کو اپنی آنے والی فلم ” ٹوائلٹ ، ایک پریم کتھا‘ کے بارے میں بتایا تو مودی ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اکشے کمار نے نریندرا مودی سے ملاقات کی ایک تصویر شیئر کی ہے جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ ’ میری نریندرا مودی سے ملاقات ہوئی ہے، اس دوران مجھے انہیں اپنی نئی فلم کے بارے میں بتانے کا موقع ملا۔ میں نے اپنی فلم ٹوائلٹ، ایک پریم کتھا کے بارے میں جب نریندرا مودی کو بتایا تو وہ بے اختیار مسکرانے

Met PM @narendramodi and got the opportunity to tell him about my upcoming 'Toilet-Ek Prem Katha.' His smile at just the title made my day! pic.twitter.com/qbvYrlbM2Y