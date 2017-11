”دیکھو میں اس لڑکے کیساتھ۔۔۔“ ہانیہ عامر نے طیارے میں بیٹھے شخص کیساتھ ایسی شرمناک حرکت کر دی کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر کوئی ہانیہ کو کھری کھری سنانے لگا کیونکہ۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پرائیویسی ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے اور کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکنالوجی میں ترقی اور بالخصوص سوشل میڈیا کی آمد کے باعث لوگوں کو اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت جیسے بے شمار مسائل کا سامنا ہے اور بالخصوص مشہور و معروف شخصیات اس کا سب سے زیادہ شکار ہیں مگر جب کوئی سلیبریٹی کسی عام شخص کو تنگ کرے اور اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کی کوشش کرے تو معاملہ اور بھی ’نازک‘ ہو جاتا ہے۔

حال ہی میں معروف اداکارہ و ماڈل ہانیہ عامر نے طیارے میں بیٹھے ایک شخص کیساتھ ایسی شرمناک حرکت کر ڈالی کہ دیکھنے صارفین غصے سے آگ بگولہ ہو گئے اور انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔

ہانیہ عامر طیارے میں بیٹھی تھیں کہ انہیں اپنی ویڈیو بنانے کا خیال آ گیا اور پھر انہوں نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ موبائل نکالا، سنیپ چیٹ ایپلی کیشن کھولی اور ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ اس دوران ان کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص بھی ویڈیو میں آ رہا تھا اور جب اسے یہ اندازہ ہوا تو اس نے بچنے کی کوشش شروع کر دی۔

ہانیہ عامر کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص ان کی ویڈیو یا تصاویر میں نہیں آنا چاہتا اور بار بار یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کے کیمرے کی ”آنکھ“ سے نکل جائے۔ بجائے یہ کہ وہ خود اپنا کیمرہ ایک طرف کر لیتیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور یہ بتایا کہ یہ لڑکا میری ویڈیو اور تصویر میں نہیں آنا چاہتا اور یہ کوشش بھی کر رہا ہے، آپ بھی دیکھیں۔ اور جب وہ ’چور آنکھوں‘ سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب بھی وہ کیمرے میں ہے تو ہانیہ عامر کھلکھلا کر ہنس پڑتی ہیں۔

Why is no one talking about this? She is violating his personal space and clearly he’s uncomfortable being in her pictures but instead of stopping she’s enjoying and making fun of it. THIS IS NOT OKAY pic.twitter.com/U5ToK6DGJk — علی (@theinactivekid) November 8, 2017

انہوں نے یہ سوچ کر ویڈیو سنیپ چیٹ پر اپ لوڈ کر دی کہ لوگ اسے بہت پسند کریں گے اور ان کی اس حرکت پر خوب داد دیں گے، ”داد“ تو انہیں ملی مگر کچھ اس طرح سے ، جو انہوں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہو گا۔ لوگوں نے انہیں کیا کچھ کہا اور کس طرح ان کی ”درگت“ بنائی، ذیل میں دئیے گئے کمنٹس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

علی نامی صارف نے لکھا ”اگر یہ حرکت کوئی مرد کر رہا ہوتا اور پیچھے کوئی لڑکی ہوتی تو اس سارے واقعے کو بالکل مختلف رنگ دیدیا جاتا۔“

If this was a man doing it, and a lady as a subject it’d have been rolled out very differently — علی (@theinactivekid) November 8, 2017

ایم آئی بی نامی صارف نے لکھا ”فرض کریں کہ اگر یہ حرکت کوئی مرد کرتا اور پیچھے کوئی لڑکی ہوتی۔۔۔ بس فرض کریں۔“

Imagine if this was done by a man nd the one in the back was a girl....jst imagine — MIB (@M_I_B_007) November 8, 2017

ایکسپلیننگ فیمی نیزم نامی صارف نے لکھا ”ہم سب۔۔۔ مرد شائد تصاویر پوسٹ کر دیتا، اس کا پیچھا کرتا، اسے فون کرتا، اسے ہراساں کرتے۔۔۔ شائد اسے مار دیتا۔ یہ بہت عام ہے۔ مرد یہ عموماً کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے ساتھ فرض کر رہے ہیں؟ بس فرض کریں۔“

We are. The man would probably post pictures online, stalk her on facebook, call her, harass her... Maybe kill her. Its very common. Men do these often. Are you imagining with us? JUST IMAGINE. — Explaining Feminism (@Feminism4Boys) November 8, 2017

علی نے حیران ہو کر پوچھا ”کیا پی رہے ہو؟“

What’re u smoking? — علی (@theinactivekid) November 8, 2017

سروش نے لکھا ”یہ سوچتی ہے کہ یہ جعلی امریکی لہجے میں بات کر کے بہت اچھی لگتی ہے۔ کچرا ہے۔“

She thinks she's cool with that fake american accent. What a TRASH! — SAROH???? (@sarzkh31) November 8, 2017

مسٹر سفیان نے لکھا ”اس کے مطابق وہ یہ کچھ کر کے بہت ’کول‘ بن رہی ہے حالانکہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ اسے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عزت کی تلاش کرو، توجہ نہیں کیونکہ عزت زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ ایک اور بات یہ کہ مثبت لوگ دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتے۔“

According to her doing this shit makes her damn cool which is obviously opposite...

She just need to understand one thing seek respect, not attention. It lasts longer and one thing more postive people don't put others down. — Mr Safian???????? (@saleemanwar488) November 8, 2017

صالحہ سعید نے لکھا ”میں آپ کو داد دیتے ہوں کہ جب پورا ملک اس کے ’ڈمپل‘ پر مر رہا ہے تو آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور ہاں، میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے۔“