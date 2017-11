پاکستانیوں کے غصے نے ہانیہ عامر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ایسی بات کہہ دی کہ جان کر آپ بھی بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”آئندہ ایسا مت کرنا“

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) طیارے میں شہری کیساتھ مذاق کرنے والی ہانیہ عامر نے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کے بعد اپنے کئے پر معافی مانگ لی ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری اپنے پیغام میں ہانیہ عامر نے کہا کہ ”سب سے پہلے۔ میں ان سب لوگوں سے معافی مانگتی ہوں جو میری ویڈیو سے ناراض ہوئے۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے سنیپ چیٹ سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے۔

جب میں نے دوبارہ یہ ویڈیو دیکھی ، تو مجھے واقعی یہ بہت عجیب لگی۔ میں سمجھتی ہے کہ یہ غلط انداز میں تھی۔ میں نے اس پر لوگوں کا ردعمل بھی دیکھا۔ میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی طور پر بھی اس شخص کو تنگ کرنے کیلئے اپنے مشہور ہونے کا استعمال نہیں کر رہی تھی۔میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔

ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی خود کو سٹار سمجھا ہی نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ کس زاوئیے سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی کسی شخص کو ہراساں نہیں کیا۔ چونکہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے اپنے بال بنانے یا جوتے پہننے پر بھی جج کیا جا سکتا ہے۔

تو میں نے جیسے ہی یہ ویڈیو اپ لوڈ کی اور اس کے بعد سنیپ چیٹ دیکھتی تو میں نے فوراً اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ میرا مقصد اس شخص کی ذاتی زندگی میں مداخلت یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ مجھے وائن پر مزاحیہ ویڈیوز بنانے کے حوالے سے جانتے ہیں اور یہ ویڈیو بھی صرف اس لئے ہی تھی۔

میں کسی کو ہراساں نہیں کر رہی تھی۔۔۔ اور میرا ہرگز ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف دو لوگوں کے درمیان تاثرات کا تبادلہ تھا اور اس وقت مجھے اس میں مزاح نظر آیا۔ بہرحال، میں اب بھی تمام لوگوں سے اس واقعے پر معافی مانگنا پسند کروں گی۔“

۔۔۔ویڈیو۔۔۔

If this was a man doing it, and a lady as a subject it’d have been rolled out very differently, but here we see @realhaniahehe publicly harassing a mans private space, using her celeb power. It was ignored, because well she’s cute innit? Disgusting stuff. pic.twitter.com/JrIB66kUvh