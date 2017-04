کل بھوشن کی پھانسی کی سزا نے رشی کپور کا چہرہ بھی بے نقاب کر دیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار رشی کپور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر کافی سرگرم آتے ہیں اور دلیریانہ انداز میں ٹویٹس بھی کرتے رہتے ہیں جن میں سے چند ایک پاکستان کے حق میں بھی ہوتی ہیں تاہم کل بھوشن یادیو کی پھانسی نے ان کا چہرہ بھی بے نقاب کر دیا ہے۔

ؒتفصیلات کے مطابق بھارتی جاسوس کل بھوشن یادیو کو پھانسی کی سزا سنائے جانے کے بعد رشی کپور نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری اپنے بیان میں پاکستانی کھلاڑیوں کو آئی پی ایل میں شامل کرنے کے مطالبہ پر معافی مانگ لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ” معاف کر دو بھارت۔ فنکاروں، فلموں اور کھیل وغیرہ سے پاکستان کیساتھ امن بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف نفرت چاہتے ہیں۔۔۔! تو بس اس پر قائم رہو۔۔۔! تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔۔۔!“

Sorry India.Tried to broker peace via actors,films,sports etc..with Pakistan,but they just want hatred,so be it!Taali do haath se bajti hai!