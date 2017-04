کلبھوشن یادیو کو سزا،رشی کپور کی پاکستان پر تنقید،آگے سے پاکستانی لڑکی نے سوشل میڈیا پر ایسا جواب دیدیا کہ ہر پاکستانی کا دل جیت لیا،بھارتیوں کے چہرے غصے سے لال ہوگئے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی فلموں کے معروف اداکار رشی کپورجو کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر بہت ایکٹو رہتے ہیں کبھی تووہ بھارت میں پاکستانی اداکاروں پر پابندی کیخلاف بولتے ہیں تو کبھی آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل کرنے کی بات کرتے ہیں مگر گزشتہ روز بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد رشی کپور کی پاکستان کیلئے ہمدریوں کا بھانڈہ پھوٹ گیا اور وہ کھل کر پاکستان کے کیخلاف بولنے لگے۔

رشی کپور کو کلبھوشن یادیو کی سزا ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے پھر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ”بھارت معذرت خواہ ہوں کہ فنکاروں،کھیل اور فلموں کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو ختم کرنے اور امن بحال کرنے کیلئے مگر پاکستان صرف نفرت کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسا ہی سہی!تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے!۔

Sorry India.Tried to broker peace via actors,films,sports etc..with Pakistan,but they just want hatred,so be it!Taali do haath se bajti hai! — Rishi Kapoor (@chintskap) April 10, 2017

رشی کپور کے اس پیغام کے بعد ایک پاکستانی لڑکی فریحہ نے بھارتی اداکارکو آئینہ دکھاتے ہوئے آڑے ہاتھوں لیا اور جواب دیا کہ ”یہ شخص کتنا جاہل ہے؟“۔

How fucking ignorant is this person? https://t.co/VZvxmsNwSz — ???????? Fariha ???????? (@Fay_Alif) April 10, 2017

پاکستانی صارف کے اس جواب نے تو جیسے رشی کپور کے تن بدن میں آگ لگا دی اور اداکار نے فریحہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ”نوجوان لڑکی اپنی زبان پر قابورکھو!کیا تمہارے ماں باپ نے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟“۔

Mind your language young lady! Surely your parents did not teach you to speak to elders this way? https://t.co/btm5Kn8fQj — Rishi Kapoor (@chintskap) April 10, 2017

فریحہ بھی اس جواب پر کہاں چپ رہنے والی تھی اور اس نے رشی کپور کو اینٹ کا جواب پتھرسے دیتے ہوئے کہا کہ”جناب میرے والدین نے مجھے بہت اچھے سے سکھایا ہے،لیکن آپ کا یہ اخلاقات کا لیکچر آپ کی جاہلیت وضاحت نے کرتا،دوسرے ممالک پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے کے جاسوسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے“۔

My parents taught me very well sir, but this morality lecture doesnt justify your ignorant stance. Look how other countries treat spies :) https://t.co/OJ9tCmDKqd — ???????? Fariha ???????? (@Fay_Alif) April 10, 2017

فریحہ کے جواب نے رشی کپور کو اور بھی آگ بگولہ کردیا اور انہوں نے ایک بار پھر جواب دیتے ہوئے کہا کہ”میں تمہاری زبان کے بارے بات کررہا تھا ناکہ اخلاقیات کے بارے،شائد یہی وہ طریقہ ہے جس سے تم اپنے بڑوں سے بات کرتی ہو“۔

I was talking about your language not morality. Perhaps that's the way you address elders there https://t.co/augGKGwTfK — Rishi Kapoor (@chintskap) April 10, 2017

بعدازاں رشی کپور نے پاکستانی صارف کو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر بلاک کردیا اور ایک الگ ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ”ان لڑکیوں نے گالیاں دی اور جب ان کو ٹوئٹس کو سب سے سامنے لایا تو انہوں نے اپنے پیغامات کو ختم کردیا۔“