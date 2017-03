وینا ملک سے علیحدگی سے قبل اسد بشیر خان کے سوشل میڈیا پر دلخراش پیغامات کی تفصیلات سامنے آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق پاکستانی اداکارہ وینا ملک اور اسدبشیر خٹک کی شادی کا افسوسناک انجام ہوگیا، دونوں نے مبینہ طورپر باہمی رضامندی سے خلع لے لی تاہم اسد بشیر خٹک کے سوشل میڈیا اکاو¿نٹس پر پیغامات کچھ اور ہی کہانی بیان کررہے ہیں۔

اسد بشیر خٹک نے مارچ کے اوائل میں ہی سوشل میڈیا پر اپنے چاہنے والوں سے دعا کی اپیل کرتے ہوئے کہاکہ ’ دل ٹوٹ گیا ہے ، ہرایک کی دعاﺅں کی اشد ضرورت ہے ، آج کا دن میرے لیے زندگی اور موت کا دن ہے ‘

Badly needed everyone prayers ... today is the day of life and death for me... !!! — feeling heartbroken