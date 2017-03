”کیا مجھے یہ ملے گا “معروف بالی ووڈ اداکارہ نے ویٹر سے ایسی شرمناک چیز مانگ لی کہ بیچارے کے پسینے چھوٹ گئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی اداکارہ میرا کی انگلش سے تو آپ واقف ہی ہوں گے لیکن بھارت کی بے باک اداکارہ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ، کھانے کا آرڈر دے رہی تھی لیکن اس ڈش کانام لینے میں ایسی غلطی کہ اس کا مفہوم ہی الٹ ہوگیا اور لفظ سنتے ہی ویٹر بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا ۔

ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ اداکارہ ریا سین ممبئی کے علاقے اندھیری کے مشہور ہوٹل میں گئیں ، جہاںایک جوس ملتا ہے جس کا نام سیکس آن دی بیچ (sex on the beach)ہے اور یہاں ایک انڈوں سے بنی ڈش بھی ملتی ہے جس کا نام ایگز آن دی بیچ (eggs on the beach)ہے ۔جب ویٹر آرڈر بک کرنے کے لیے ٹیبل پر آیا تو ریا سین نے کہا کہ ”کیا مجھے سیکس ملے گا؟ (could i have some sex please?)“۔اس دوران ویٹر بالکل خاموش رہا اور شرم سے پانی پانی ہو گیا ۔

جب اداکارہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوری طور پر کہا کہ ”کیا مجھے انڈے ملیں گے (could i have eggs please)“۔اس پر ویٹر نے کوئی رد عمل نہ دیا البتہ ریا سین اپنی شرمناک غلطی پر بے اختیار ہنس پڑیں اور اپنے جملے سے خوب لطف اندوز ہوتی رہیں۔

واضح رہے کہ ریا سین بالی ووڈکی بے باک اداکارہ ہیں جنہوں نے کئی فلموں میں کردار ادا کیا ہے ۔حال ہی میں انہوں نے ”لونلی گرل“نامی فلم میں ہم جنس پرست خاتون کا کردار ادا کیا تھا ۔

”جاﺅ یہ تعویز لڑکی کے کچن میں چھپا دو، وہ لڑکی بدھ والے دن تمہیں۔۔۔“ پاکستان میں ”عشق بابا“ منظرعام پر آ گیا