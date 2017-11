ممبئی (آن لائن)معروف بھارتی کامیڈین " بھارتی " نے اپنی شادی کے انوکھے کارڈ جاری کر دئیے۔ کارڈز نے منظر عام پر آتے ہی دھوم مچادی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق" بھارتی "اس سال ’’ ہرش کے ‘‘ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں ،انہوں نے اپنی شادی کے کارڈز کی تصاویر شئیر کر دی ہیں جو کہ بہت ہی منفرد ہیں۔ہرش کے اور بھارتی کے کارڈ ایک دوسرے نے منفرد ہیں لیکن انداز نہایت انوکھا ہے۔ ان کے مداحوں نے ان کے اس انداز کو بہت پسند کیا ہے۔یاد رہے کہ بھارتی نے اپنی بہترین کامیڈی کے باعث بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر لیا تھا ان کا شمار بھارت کی بہترین کامیڈینز میں ہوتا ہے۔

SEE PICS: Here’s How Comedian @bharti_lalli ’s Wedding Card Looks Like!https://t.co/CoFKpKHnnb pic.twitter.com/Ag021wBjIE