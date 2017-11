”میں نے ان لیجنڈز کیساتھ سیلفی لی ہے اور۔۔۔“ کاجل نے امیتابھ بچن اور کمل ہاسن کیساتھ لی گئی تصویر اپ لوڈ کی تو شرم سے پانی پانی ہو گئیں، دیکھ کر اجے دیوگن کی بھی ہنسی چھوٹ جائے گی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ کاجل کا نام سنتے ہی ذہن میں ”دل والے دلہنیا لے جائیں گے“ کے مناظر گھوم جاتے ہیں اور بالی ووڈ کا حسین دور یاد آ جاتا ہے۔ وقت کا پہیہ گھوما تو کاجل بھی عمر رسیدہ ہو گئی ہیں مگر آج بھی جوان اور اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں کہ دوشیزائیں بھی انہیں دیکھ کر شرمانے میں ہی عافیت سمجھتی ہیں۔

وہ سوشل میڈیا پر بھی سرگرم رہتی ہیں اور وقتاً فوقتاً تصاویر اور ویڈیوز اپ لوڈ کر کے مداحوں کا پیار سمیٹتی ہیں مگر اس مرتبہ انہوں نے تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے ایسی غلطی کر دی کہ شرم سے پانی پانی ہو گئیں حتیٰ کہ اگر اجے دیوگن کی نظر یہ غلطی گزرے تو ان کی بھی ہنسی چھوٹ جائے گی۔

انہوں نے اداکار امیتابھ بچن اور کمل ہاسن کیساتھ تصویر بنوائی اور اسے سوشل میڈیا پراپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”دو لیجنڈز کیساتھ سیلفی ٹائم۔۔۔ میں مزاحمت نہ کر سکی“

Selfie time with two legends ..... couldn’t resist ???? pic.twitter.com/DaNmcckHe8

کاجل لیجنڈ اداکاروں کیساتھ تصویر بنوانے پر اس قدر پرجوش اور خوش تھیں کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہوا کہ وہ تصویر کو ”سیلفی“ کہہ رہی ہیں، اب بھلا سوشل میڈیا صارفین کی نظر سے یہ غلطی کیسے چھپ سکتی تھی، انہیں ایک اور موقع مل گیا اور پھر وہی کچھ ہوا جو سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔

فرح خان نامی صارف نے سوال داغا ”یہ سیلفی ہے میڈم؟“

نشاط نے لکھا ”سیلفی؟ کاجل بہت خوش لگ رہی ہیں“

Seems Excited ????????

او ڈی نامی صارف نے لکھا ”یہ سیلفی کیسے ہو سکتی ہے؟“

How is this a selfie?