ہماری شادی کی 51ویں سالگرہ کے موقع پر چاہنے والوں کی محبتوں کا شکریہ: اہلیہ دلیپ کمار

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) کروڑوں فلم شائقین کے دلوں کی دھڑکن دلیپ کمار آج اپنے پہلی بیوی سائرہ بانو کے ساتھ اپنی شادی کی51ویں سالگرہ منا رہے ہیں اس موقع پر کروڑوں شائقین، دوستوں اور خاندان والوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا جس پر انہوں نے تمام چاہنے والوں کی محبتوں پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے معروف اداکار دلیپ کمار نے اپنی شادی کی 51ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی اہلیہ سائرہ بانو کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کی ہیں ، ان تصاویر کے ساتھ سائرہ بیگم نے اپنا پیغام جاری کیا جس میںانہوں نے تمام چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ دلیپ کماراپنی شادی کی سالگرہ کے موقع پر بہت زیادہ خوش ہیں ۔ انہوں نے اپنی شادی کی سالگرہ اپنے بھتیجے ریحان اور بلیک راک ڈویلپر کے مالک بجاج اور اجے آشر کے ساتھ منائی ہے۔

