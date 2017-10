امیتابھ بچن کی سالگرہ

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے شہنشاہ 75برس کے ہو گئے ،فلمی انڈسٹری سے وابستہ لوگو ں کے ساتھ سیاسی قائدین کی جانب سے ان کو سالگرہ کی مبارک بادیں دی جا رہی ہیں۔

75 and still stylin’ !!!

Happy birthday Pa. pic.twitter.com/4N1N5R1KGH — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) October 11, 2017

ابھشیک بچن کا اپنے باپ کوسالگرہ کی مبارک باد دیتے ہوئے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کہنا تھا کہ ”ہیپی برتھ ڈے پا“پا بھی لیجنڈ اداکار کی ایک فلم کا نام ہے جس میں ابھشیک نے ان کے باپ کا کردار کیا تھا جسے بے حد پذیرائی ملی تھی ،اس کے علاوہ لٹل بچن سرکار ،سرکار راج، بنٹی اور ببلی ،کبھی الوادع نہ کہنا شامل ہیں۔

T 2574 - The affection of greeting for the 75th, displayed over several mediums, overwhelms me .. a thank you shall never be enough pic.twitter.com/BH6d9JgsHW — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 10, 2017



ہندوستانی ریاست اتر پردیش کے الہ آباد میں 11 اکتوبر 1942 کو پیدا ہونے والے امیتابھ بچن کے فنی سفر کا آغاز 1969 میں فلم ”سات ہندوستانی“ سے ہوا جس کی ناکامی کے باوجود انہیں بہترین نووارد اداکار کا پہلا نیشنل فلم ایوارڈ ملا۔

70 کی دہائی میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لینے والے امیتابھ بچن آج ”بگ بی“ کے نام سے مشہور ہیں اور متعدد فلموں میں کام کرچکے ہیں۔

Happy birthday @SrBachchan! India is proud of his cinematic brilliance & support to many social causes. I pray for his long & healthy life. — Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2017

To the man who held my hand when I started my career. I will always stand by you.. Happy Birthday Sir. #AmitabhBachchan #Happy75thBirthdayABSir pic.twitter.com/IJDpw2XfLA — John Abraham (@TheJohnAbraham) October 11, 2017

اس وقت بگ بی دس سے زیادہ فلموں میں مصروف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک مٖداحوں کےسامنے رہیں۔