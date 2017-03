”مجھے فخر ہے کہ میں۔۔۔“ شاہد کپور کی اہلیہ کا پہلا بیان ہی ”دھواں دار“ ثابت ہو گیا، سوشل میڈیا صارفین نے ایسی کھری کھری سنا دیں کہ آئندہ کوئی بیان دینے سے پہلے 100 بار سوچیں گی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکار شاہد کپور کی اہلیہ میرا راجپوت نے ایک انٹرویو کے دوران بیوی اور ماں ہونے پر گفتگو کی جو سوشل میڈیا صارفین کو کچھ زیادہ پسند نہ آئی اور انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔شاہد کپور کی اہلیہ نے ”ممتا“ اور گھریلو خاتون ہونے پر گفتگو کی تھی۔

بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق میرا راجپوت کا کہنا تھا کہ ”میں ایک گھریلو خاتون ہوں اورمجھے اس پر بہت فخر ہے۔ مجھے گھر میں رہنا پسند ہے اور حمل کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اب میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔“

میرا راجپوت کا کہنا تھا کہ ”میرے سامنے بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور میرا مستقبل بھی آگے ہیں۔ میں اپنی تمام ذمہ داریاں نمٹا سکتی ہوں اور پھر میری راہ میں کچھ بھی نہیں ہو گا۔ اور پھر میں اپنی بیٹی کی پرورش کر سکتی ہوں، اچھی بیوی بن سکتی ہوں،اور اپنے گھر کو بالکل ویسا ہی بنا سکتی ہوں، جیسا میں چاہتی ہوں۔ میں یہ سب کچھ کسی اور طرح بالکل بھی نہیں کروں گی۔“

انہوں نے مزید کہا کہ”میں ایک دن میں اپنے بچے کے ساتھ صرف ایک گھنٹہ گزار کر کام کیلئے بھاگنا نہیں چاہتی۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں نے بچی پیدا ہی کیوں کی؟ میں ایک ماں کی حیثیت سے اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اسے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔“

میرا راجپوت نے اپنے انٹرویو میں اپنی بیٹی اور شوہر کیلئے پیار تو ظاہر کیا لیکن نوکریاں یا دیگر کام کرنے والی خواتین کو ان کا یہ بیان بالکل بھی پسند نہ آیا اور انہوں نے میرا راجپوت کو آڑھے ہاتھوں لے لیا۔ مختلف صارفین نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کس طرح کیا؟ ذیل میں دی گئی چند ٹویٹس دیکھ کر آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا۔

It's terrible 2 troll a 20yr old bt fine if she's 23!

2 each hr own, dear world.Leave alone #GurmeharKaur & #MiraRajput both @shahidkapoor — Koral Dasgupta (@KoralDasgupta) March 12, 2017

@MiraRajput #MiraRajput @shahidkapoor jst because a mom has a career doesn't mean she is raising a kid poorly or like a puppy! — Shilpi ... (@shilpi_smile) March 12, 2017

@MiraRajput #MiraRajput @shahidkapoor easy to give such ignorant &uneducated statements when u hv d privilege to b a stayhomewife/mom. — Shilpi ... (@shilpi_smile) March 12, 2017

#MiraRajput makes it an either/ or choice for women to either rear kids or build a career when so many are doing both with aplomb — Devlina Ganguly (@DevlinaGanguly) March 10, 2017

If a woman chooses her career over marriage, it is empowerment. If she chooses motherhood over career, that's also empowerment. #MiraRajput — Shivani Bazaz (@shivanibazaz) March 10, 2017

#MiraRajput insults those women who aren't privileged enough to be home makers.Respect to every girl out there hustling,you aren't alone — Vatsala Vats (@VatsalaVats) March 10, 2017

@MiraRajput How can you wish power to women one day and thrash them the next for having a career? — Fatema Danyal (@fatema_danyal) March 11, 2017