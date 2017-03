’ ارمینا خان بالی ووڈ جانے کیلئے یہ ایک کام کرنے پر مجبور ہیں‘

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ذرا تصور کریں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ایک مثبت پیغام دینا چاہتے ہیں لیکن اس دوران کچھ لوگ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہوئے آپ پر ہی تنقید شروع کردیں تو کیا حال ہوگا؟ ۔ ایسا ہی معروف پاکستانی اداکارہ ارمینا رانا خان کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ اس وقت ضبط کھو بیٹھیں جب انہوں نے سوشل میڈیا پر ہندوﺅں کے مذہبی تہوار ہولی کی مبارکباد دی تو ایک شخص نے ان پر تنقید کی جس کے بعد ارمینا نے بھی اسے کھری کھری سنادیں۔

پاکستانی اداکارہ ارمینا رانا خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ہندوﺅں کے مذہبی تہوار ہولی کی مبارکباد دی ۔ ان کے مبارکباد دینے کی دیر تھی کہ ایک ٹوئٹر صارف نے انہیں تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اور الزام عائد کیا کہ ”ارمینا خان بالی ووڈ میں کام کرنے کیلئے سخت بے چین ہیں جس کی وجہ سے وہ تمام مذاہب کا احترام کرنے پر مجبو ر ہیں ، حالانکہ انہیں پہلے اپنے دین کی عزت کرنی چاہیے“۔



ایک شخص کے تھوڑی سی تنقید کرنے پر ستاروں پر کمند ڈالنی کی خواہشمند ارمینا خان کے ہاتھ سے ضبط کا دامن چھوٹ گیا اور انہوں نے نقاد کو کھری کھری سنادیں ۔ ارمینا کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے میں بالی ووڈ میں کام کرنے کیلئے سخت بے چین ہوں، آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ ۔ انہوں نے مداحوں کیلئے ریڈ الرٹ بھی جاری کیا اور کہا کہ شدت پسندوں سے خبردار، سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والے کی بورڈ کے جنگجو آ چکے ہیں۔



ارمینا خان نے ناقد کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے شدت پسند ہی مسلمانوں کا دنیا بھر میں برا تاثر قائم کرتے ہیں۔مجھے فالو کرنا چھوڑ دیں یا میں آپ کو بلاک کردوں گی اور جولوگ اس شخص کی سوچ سے متفق ہیں وہ بھی مجھے فالو کرنا چھوڑ دیں۔

Extremists like you give Muslims around the world a bad name. Unfollow me or I'll block. Anyone else who agrees with him also unfollow. https://t.co/62bkdYIww9